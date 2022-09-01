«Салернитана» арендовала Пентека с правом выкупа. Клуб интересовался Николсоном

«Салернитана» объявила об аренде нападающего «Герты» Кшиштофа Пентека. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23 и включает в себя пункт о выкупе 27-летнего поляка.

В новом клубе форвард будет выступать под 99-м номером.

Во второй половине сезона-2021/22 Пентек выступал за «Фиорентину» на правах аренды. На его счету 6 голов в 18 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Ранее «Салернитана» проявляла интерес к нападающему «Спартака» Шамару Шиколсону.