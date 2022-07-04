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Полузащитник «Ювентуса» Мандрагора перешел в «Фиорентину»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Роландо Мандрагора перешел в «Фиорентину», сообщает сайт команды из Флоренции.

Ранее сообщалось, что «фиалки» подпишут с ним контракт по схеме «4+1» с заработной платой 1,6 миллиона евро в год.

Сумма трансфера 25-летнего хавбека оценивается в 10 миллионов евро (с учетом бонусов).

В сезоне-2021/22 Мандрагора выступал за «Торино» на правах аренды, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 23 матчах за команду.

ФК Торино
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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