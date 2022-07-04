Полузащитник «Ювентуса» Мандрагора перешел в «Фиорентину»
Полузащитник «Ювентуса» Роландо Мандрагора перешел в «Фиорентину», сообщает сайт команды из Флоренции.
Ранее сообщалось, что «фиалки» подпишут с ним контракт по схеме «4+1» с заработной платой 1,6 миллиона евро в год.
Сумма трансфера 25-летнего хавбека оценивается в 10 миллионов евро (с учетом бонусов).
В сезоне-2021/22 Мандрагора выступал за «Торино» на правах аренды, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 23 матчах за команду.
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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16
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17
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|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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