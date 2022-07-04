Иско готов подписать контракт с «Ромой»

Бывший полузащитник «Реала» может перейти в «Рому», сообщает AS. На следующей неделе переход Иско может быть окончательно согласован.

30-летний испанский хавбек покинул мадридский клуб на правах свободного агента по истечении срока контракта.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.