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Сегодня, 19:33

Иско готов подписать контракт с «Ромой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» может перейти в «Рому», сообщает AS. На следующей неделе переход Иско может быть окончательно согласован.

30-летний испанский хавбек покинул мадридский клуб на правах свободного агента по истечении срока контракта.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.

Иско Аларкон (Иско)
ФК Рома
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