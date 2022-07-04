«Эмполи» взял в аренду нападающего «Интера»

«Эмполи» взял в аренду нападающего «Интера» Мартина Сатриано. Соглашение рассчитано на один сезон.

Прошлый сезон 21-летний уругваец заканчивал также на правах аренды во французском «Бресте». В 15 матчах лиги 1 он забил 4 гола.

Сатриано перешел в «Интер» из «Насьоналя» в 2019 году. Его контракт с миланским клубом рассчитан до 2027 года.