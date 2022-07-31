Полузащитник «Ювентуса» Маккенни получил травму и выбыл на месяц

Полузащитник «Ювентуса» Устон Маккенни получил травму, сообщает La Gazzetta dello Sport.

23-летний футболист вывихнул плечо и пропустит приблизительно месяц.

Ранее появлялась информация, что туринский клуб может расстаться с футболистом.

Маккенни выступает за «Ювентус» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне игрок забил 4 гола в 29 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает американца в 25 миллионов евро.