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Полузащитник «Ювентуса» Маккенни получил травму и выбыл на месяц

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Устон Маккенни получил травму, сообщает La Gazzetta dello Sport.

23-летний футболист вывихнул плечо и пропустит приблизительно месяц.

Ранее появлялась информация, что туринский клуб может расстаться с футболистом.

Маккенни выступает за «Ювентус» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне игрок забил 4 гола в 29 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает американца в 25 миллионов евро.

ФК Ювентус
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