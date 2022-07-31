Фабрегас 1 августа прилетит в Италию для заключения контракта с «Комо»

Полузащитник Сеск Фабрегас 1 августа прилетит в Италию. Он должен подписать контракт с клубом «Комо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что клуб серии B достиг устного соглашения с испанцем. Хавбек прилетит в Италию, где пройдет медобследование и заключит контракт до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в 2 матчах французской лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач.

35-летний испанец покинул французский клуб 18 июня.