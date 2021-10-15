Полузащитник «Ювентуса» Ихаттарен вернулся в Нидерланды и не хочет играть в Италии
Полузащитник Мохаммед Ихаттарен, который принадлежит «Ювентусу» и играет за «Сампдорию» на правах аренды, вернулся в Нидерланды, сообщает AD.
Источник указывает, что у игрока проблемы с адаптацией в Италии. Он не чувствует себя счастливым в этой стране и не хочет оставаться в ней.
По имеющейся информации, «Сампдория» недовольна поведением Ихаттарена и недостатком у него профессионализма. «Ювентус», несмотря на действующий контракт, не рассчитывает на игрока после случившегося. Срок аренды истекает в конце сезона.
19-летний нидерландский футболист в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Самп». До переезда в Италию он играл за ПСВ.
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