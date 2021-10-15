Дибала и Мората не тренировались в общей группе и вряд ли выйдут в старте на матч с «Ромой»
Форварды «Ювентуса» Пауло Дибала и Альваро Мората не тренировались в общей группе, сообщает итальянский журналист Джованни Альбанезе. Они работали по индивидуальной программе.
Скорее всего, оба игрока останутся на скамейке запасных в ближайшем матче против «Ромы». Главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри примет решение по поводу игроков из Южной Америки, которые отправились в сборные. Продолжает набирать форму Артур. Бразильский полузащитник восстанавливается после травмы.
Матч восьмого тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» состоится 17 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.
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