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Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли сообщил, что Тонали подсказал ему приложение для ставок

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал, что футболист «Ньюкасла» Сандро Тонали подсказал ему приложение, с помощью которого можно делать нелегальные ставки.

По словам Фаджоли, это произошло в 2021 году, когда они находились в составе сборной Италии U21 в Тиррении.

«Я смотрел, как он (Тонали. — Прим. «СЭ») играет, и спросил его, что он делает. Он сказал, что я тоже могу попробовать, потому что это не оставит следов, и заставил меня зарегистрировать свой счет. Свои первые ставки я сделал на теннис, а затем на футбол. Я использовал и другие нелегальные платформы, но я не помню всех названий, потому что они менялись каждый месяц», — приводит слова Фаджоли Football Italia.

22-летний Фаджиоли заявил, что никогда не спрашивал себя, легальна или нелегальна та или иная площадка для ставок.

«Разница была в том, что на нелегальных платформах я мог играть без предоплаты. В течение года я играл в основном на теннис, затем, с января 2022 года, я находился в стрессовом состоянии, потому что накопил долги, а с сентября того же года я начал играть на футбол, ставя большие суммы, пытаясь прийти в себя», — сказал Фаджоли.

11 октября стало известно, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. 17 октября полузащитник «Ювентуса» был дисквалифицирован на 7 месяцев.

Ранее Фаджоли рассказал, что у него накопились долги в нелегальных букмекерских конторах — около 1,5 миллиона евро в одной и почти 1,3 миллиона евро в другой.

Источник: Football Italia
Сандро Тонали
ФК Ювентус
Николо Фаджоли
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Фаджоли удивился количеству фейков на фоне его дисквалификации за ставки
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
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