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Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев из-за ставок

Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли дисквалифицирован на 7 месяцев из-за ставок
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Николо Фаджоли.
Фото Reuters

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил дисквалификацию на 7 месяцев из-за скандала со ставками, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, отстранение 22-летнего итальянца уже одобрила прокуратура Турина. Футболист сможет вернуться на поле в мае 2024 года.

11 октября стало известно, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. Позже полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбол. Однако, по словам итальянца, он никогда не ставил на матчи тех клубов, в которых играл.

Сандро Тонали, Фабрицио Корона и&nbsp;Никола Залевски. Италия готовится к новым разоблачениям в деле о ставках. Когда это произойдет и кто тот человек, взбудораживший страну инсайдами?
Футбол
ФК Ювентус
Николо Фаджоли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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Верона – Наполи
 - : -
21.10 19:00
Торино – Интер
 - : -
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Сассуоло – Лацио
 - : -
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 - : -
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

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Альфред Данкан

Альфред Данкан

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Майк Меньян

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