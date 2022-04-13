Артур получил травму лодыжки. Полузащитник, вероятно, пропустит матч с «Болоньей»
Полузащитник «Ювентуса» Артур получил травму лодыжки
Полузащитник «Ювентуса» Артур получил травму правой лодыжки, сообщает официальный сайт туринцев. Хавбек травмировался во время вчерашней тренировки команды.
Артур может пропустить матч 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» 16 апреля. Сроки восстановления футболиста не сообщаются.
В текущем сезоне Артур провел за «Ювентус» 28 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт 25-летнего футболиста с туринским клубом истекает в июне 2025 года.
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|
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|
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|
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|9
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|
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|31
|10
|7
|14
|34-44
|37
|
14
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|
16
|Сампдория
|32
|8
|5
|19
|39-54
|29
|
17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|
18
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|32
|2
|16
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|24-52
|22
|
19
|Венеция
|31
|5
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|26-57
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|15.04
|20:00
|
Специя – Интер
|- : -
|15.04
|22:00
|
Милан – Дженоа
|- : -
|16.04
|13:30
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
|16.04
|15:30
|
Сампдория – Салернитана
|- : -
|16.04
|15:30
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|16.04
|17:30
|
Фиорентина – Венеция
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|16.04
|19:30
|
Ювентус – Болонья
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|16.04
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|18.04
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|18.04
|22:00
|
Аталанта – Верона
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|
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Верона
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Доменико Берарди
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|
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Николо Барелла
Интер
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|
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
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|И
|К
|Ж
|
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|24
|1
|8
|
|
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Специя
|26
|1
|6
|
|
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