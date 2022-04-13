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Артур получил травму лодыжки. Полузащитник, вероятно, пропустит матч с «Болоньей»

Полузащитник «Ювентуса» Артур получил травму лодыжки
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Полузащитник «Ювентуса» Артур получил травму правой лодыжки, сообщает официальный сайт туринцев. Хавбек травмировался во время вчерашней тренировки команды.

Артур может пропустить матч 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» 16 апреля. Сроки восстановления футболиста не сообщаются.

В текущем сезоне Артур провел за «Ювентус» 28 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт 25-летнего футболиста с туринским клубом истекает в июне 2025 года.

Источник: https://www.juventus.com/en/news/articles/training-center-the-morning-at-continassa
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 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
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 Рома 32 17 6 9 53-36 57
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9
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Специя – Интер
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 - : -
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Сампдория – Салернитана
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 - : -
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Лацио – Торино
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Душан Влахович

Душан Влахович

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 22
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Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

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Интер

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Лацио

 7
И К Ж
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 26 1 6
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