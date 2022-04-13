Артур получил травму лодыжки. Полузащитник, вероятно, пропустит матч с «Болоньей»

Полузащитник «Ювентуса» Артур получил травму правой лодыжки, сообщает официальный сайт туринцев. Хавбек травмировался во время вчерашней тренировки команды.

Артур может пропустить матч 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» 16 апреля. Сроки восстановления футболиста не сообщаются.

В текущем сезоне Артур провел за «Ювентус» 28 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт 25-летнего футболиста с туринским клубом истекает в июне 2025 года.