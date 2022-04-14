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«Ювентус» близок к продлению контракта с голкипером Перином

Виктория Кравченко
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Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин продлил контракт с клубом до 2025 года, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, о новом соглашении игрока с туринцами будет объявлено сегодня, 14 апреля.

В составе «Юве» 29-летний вратарь выступает с 2018 года. В текущем сезоне Перин провел 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей и трижды сыграл на ноль.

Турицы занимают 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 62 очка.

Маттиа Перин
ФК Ювентус
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