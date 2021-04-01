Верету не намерен покидать «Рому»

Агент полузащитника «Ромы» Жордана Верету, Марио Гиффреди заявил, что игрок не намерен уходить из команды.

«Может ли Жордан уйти в «Наполи»? Нет, он прекрасно чувствует себя в «Роме». Мы недавно обсуждали новый контракт с клубом, уход Верету невозможен», — приводит Romapress слова Гиффреди.

Верету выступает в «Роме» с июля 2019 года. В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 30 матчей в составе римлян, на его счету 11 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.