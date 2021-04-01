Верету не намерен покидать «Рому»
14:19
Агент полузащитника «Ромы» Жордана Верету, Марио Гиффреди заявил, что игрок не намерен уходить из команды.
«Может ли Жордан уйти в «Наполи»? Нет, он прекрасно чувствует себя в «Роме». Мы недавно обсуждали новый контракт с клубом, уход Верету невозможен», — приводит Romapress слова Гиффреди.
Верету выступает в «Роме» с июля 2019 года. В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 30 матчей в составе римлян, на его счету 11 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://romapress.net/2021/03/25/ag-veretout-napoli-hes-fine-at-roma-weve-recently-discussed-a-contract-renewal/
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