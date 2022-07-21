Агент: Защитник «Фенербахче» Ким Мин Джэ на этой неделе перейдет в «Наполи»

Агент защитника «Фенербахче» Ким Мин Джэ подтвердил договоренность с «Наполи».

«Мы достигли соглашения с «Наполи». Если все пойдет по плану, на этой неделе мы поедем в Неаполь для подписания контракта», — цитирует агента Fener Actual.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы готовы активировать опцию выкупа 25-летнего корейца за 19,5 миллиона евро. Итальянский клуб предлагает футболисту контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

Контракт защитника с «Фенербахче» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.

В дебютном сезоне-2021/22 в составе турецкого клуба Ким Мин Джэ провел 39 матчей и забил 1 гол.