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Полузащитник Весино подписал контракт с «Лацио»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Уругвая Матиас Весино подписал контракт с «Лацио». Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три сезона, сообщает сайт римского клуба.

Ранее появлялась информация, что зарплата футболиста составит 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

Весино стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его контракт с «Интером» истек. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол в 22 матчах за «нерадзурри».

В составе миланского клуба он стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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