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«Рома» подпишет Белотти только после ухода Шомуродова. Итальянец заключит трехлетний контракт

«Рома» подпишет трехлетний контракт с нападающим Белотти после ухода Шомуродова
Руслан Минаев
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«Рома» подпишет трехлетний контракт с нападающим Андреа Белотти, сообщает Sky Sport Italia. Зарплата 28-летнего форварда за первый год составит около 2,8 миллионов евро плюс бонусы за результативность.

Контракт может быть подписан после того, как римляне завершат переход форварда Элдора Шомуродова в «Болонью».

Белотти, который является свободным агентом, воссоединится в «Роме» с Пауло Дибалой. Вместе с аргентинцем они играли в «Палермо» с 2013 по 2015 годы.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

Андреа Белотти
Пауло Дибала
Элдор Шомуродов
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