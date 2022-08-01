«Рома» подпишет Белотти только после ухода Шомуродова. Итальянец заключит трехлетний контракт
«Рома» подпишет трехлетний контракт с нападающим Белотти после ухода Шомуродова
«Рома» подпишет трехлетний контракт с нападающим Андреа Белотти, сообщает Sky Sport Italia. Зарплата 28-летнего форварда за первый год составит около 2,8 миллионов евро плюс бонусы за результативность.
Контракт может быть подписан после того, как римляне завершат переход форварда Элдора Шомуродова в «Болонью».
Белотти, который является свободным агентом, воссоединится в «Роме» с Пауло Дибалой. Вместе с аргентинцем они играли в «Палермо» с 2013 по 2015 годы.
В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.
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|Ювентус
|0
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9
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10
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11
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12
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|0
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|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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