Полузащитник «Сассуоло» Джуричич перешел в «Сампдорию»
Полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич перешел в «Сампдорию», сообщает сайт итальянского клуба.
С 30-летним сербом подписан контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон.
В прошлом сезоне хавбек в серии А 12 матчей, в которых забил 2 гола.
Отметим, что в период с 2016 по 2018 года Джуричич уже выступал за «Сампдорию».
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|Ювентус
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|Лацио
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6
|Рома
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9
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10
|Торино
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11
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12
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13
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14
|Эмполи
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0
|0-0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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