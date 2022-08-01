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Полузащитник «Сассуоло» Джуричич перешел в «Сампдорию»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Филип Джуричич.
Фото ФК «Сампдория».

Полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич перешел в «Сампдорию», сообщает сайт итальянского клуба.

С 30-летним сербом подписан контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон.

В прошлом сезоне хавбек в серии А 12 матчей, в которых забил 2 гола.

Отметим, что в период с 2016 по 2018 года Джуричич уже выступал за «Сампдорию».

ФК Сампдория
ФК Сассуоло
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