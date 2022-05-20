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Сегодня, 12:55

Мхитарян может перейти в «Интер» летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может перейти в «Интер» в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, миланский клуб хочет подписать 33-летнего армянина на правах свободного агента.

Отмечается, что полузащитником также интересуются «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

В сезоне-2021/2022 Мхитарян забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 43 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Рома» предлагает Мхитаряну продлить соглашение на два года.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/inter-idea-mkhitaryan-in-stallo-il-rinnovo-con-la-roma-da-milano-20279
Генрих Мхитарян
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