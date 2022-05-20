Мхитарян может перейти в «Интер» летом
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может перейти в «Интер» в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
По информации источника, миланский клуб хочет подписать 33-летнего армянина на правах свободного агента.
Отмечается, что полузащитником также интересуются «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».
В сезоне-2021/2022 Мхитарян забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 43 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Рома» предлагает Мхитаряну продлить соглашение на два года.
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|9
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|81
|
3
|Наполи
|37
|23
|7
|7
|71-31
|76
|
4
|Ювентус
|37
|20
|10
|7
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|70
|
5
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|9
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|63
|
6
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|60
|
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|59
|
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|59
|
9
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|
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|11
|13
|64-63
|50
|
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|37
|10
|14
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|57-58
|44
|
13
|Болонья
|37
|11
|10
|16
|43-55
|43
|
14
|Эмполи
|37
|9
|11
|17
|49-70
|38
|
15
|Сампдория
|37
|10
|6
|21
|46-60
|36
|
16
|Специя
|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|
17
|Салернитана
|37
|7
|10
|20
|33-74
|30
|
18
|Кальяри
|37
|6
|11
|20
|34-68
|29
|
19
|Дженоа
|37
|4
|16
|17
|27-59
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|
20
|Венеция
|37
|6
|8
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38 тур
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|- : -
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|- : -
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
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|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
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|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
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Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|28
|1
|11
|
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|1
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