Пиоли признан лучшим тренером серии А в мае

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером мая в чемпионате Италии.

В мае команда выиграла три матча в серии А. «Милан» обыграл «Аталанту» (2:0), «Верону» (3:1) и «Фиорентину» (1:0).

В турнирной таблице «Милан» занимает первое место, имея в активе 83 очка.