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Сегодня, 22:36

Пиоли признан лучшим тренером серии А в мае

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером мая в чемпионате Италии.

В мае команда выиграла три матча в серии А. «Милан» обыграл «Аталанту» (2:0), «Верону» (3:1) и «Фиорентину» (1:0).

В турнирной таблице «Милан» занимает первое место, имея в активе 83 очка.

Источник: https://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/9348/files/allegati/9467/pr_146_-_cotm_may_2022.pdf
Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
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И В Н П +/- О
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 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
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 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
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 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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20.05 21:45
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21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

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