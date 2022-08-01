Полузащитник «Ромы» Дзаньоло оштрафован за оскорбления «Лацио»
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло был оштрафован за оскорбления «Лацио», сообщает Football Italia.
Во время праздничного парада в честь победы в Лиге конференций футболист прямо в микрофон с крыши автобуса скандировал оскорбления в адрес «Лацио» — принципиального соперника «волков».
Адвокаты «Ромы» не стали оспаривать обвинение, а заключили сделку о признании вины. Таким образом, Дзаньоло и клуб выплатят по 4 тысяч евро штрафа. Деньги пойдут на благотворительность.
Напомним, что в финале Лиги конференций в мае «Рома» обыграла «Фейеноорд» — 1:0. Автором единственного гола стал как раз Николо Дзаньоло.
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|0
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
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|0
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13
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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20
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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|
Ювентус – Сассуоло
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