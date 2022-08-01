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Полузащитник «Ромы» Дзаньоло оштрафован за оскорбления «Лацио»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло был оштрафован за оскорбления «Лацио», сообщает Football Italia.

Во время праздничного парада в честь победы в Лиге конференций футболист прямо в микрофон с крыши автобуса скандировал оскорбления в адрес «Лацио» — принципиального соперника «волков».

Адвокаты «Ромы» не стали оспаривать обвинение, а заключили сделку о признании вины. Таким образом, Дзаньоло и клуб выплатят по 4 тысяч евро штрафа. Деньги пойдут на благотворительность.

Напомним, что в финале Лиги конференций в мае «Рома» обыграла «Фейеноорд» — 1:0. Автором единственного гола стал как раз Николо Дзаньоло.

ФК Лацио
ФК Рома
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