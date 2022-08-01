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Сегодня, 18:07

«Интер» отклонил первое предложение «Челси» по Дюмфрису

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» ответил отказом на первое предложение «Челси» по трансферу правого защитника Дензела Дюмфриса, сообщает Calciomercato.

Миланский клуб хочет получить за футболиста 35-40 миллионов евро.

Дюмфрис является одной из главных трансферных целей «Челси». Инициатива покупки 26-летнего нидерландца исходит от главного тренера Томаса Тухеля.

В минувшем сезоне защитник провел 45 матчей за «Интер», в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
Томас Тухель
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