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Фабрегас объявил о переходе в «Комо». Он станет совладельцем клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Франсеск Фабрегас стал игроком итальянского «Комо».

Клуб из серии Б официально зарегистрировал 35-летнего хавбека в качестве своего новичка.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт сроком на два года. При этом Фабрегас приобретать часть акций клуба и станет совладельцем «Комо».

В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в 2 матчах французской лиги 1 в составе «Монако» и не отметился результативными действиями. Летом он покинул клуб в качестве свободного агента.

Сеск Фабрегас
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