Фабрегас объявил о переходе в «Комо». Он станет совладельцем клуба
Полузащитник Франсеск Фабрегас стал игроком итальянского «Комо».
Клуб из серии Б официально зарегистрировал 35-летнего хавбека в качестве своего новичка.
Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт сроком на два года. При этом Фабрегас приобретать часть акций клуба и станет совладельцем «Комо».
В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в 2 матчах французской лиги 1 в составе «Монако» и не отметился результативными действиями. Летом он покинул клуб в качестве свободного агента.
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3
|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
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|0
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|0-0
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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