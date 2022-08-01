Фабрегас объявил о переходе в «Комо». Он станет совладельцем клуба

Полузащитник Франсеск Фабрегас стал игроком итальянского «Комо».

Клуб из серии Б официально зарегистрировал 35-летнего хавбека в качестве своего новичка.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт сроком на два года. При этом Фабрегас приобретать часть акций клуба и станет совладельцем «Комо».

В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в 2 матчах французской лиги 1 в составе «Монако» и не отметился результативными действиями. Летом он покинул клуб в качестве свободного агента.