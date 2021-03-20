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Полузащитник «Наполи» попал в больницу с тонзиллитом

21:13
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Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка выбыл на неопределенное время. Спортсмен был доставлен в больницу Неаполя с острым тонзиллитом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Лоботка уже не первый раз испытывает такие проблемы. Ему может потребоваться операция.

Тонзиллит — это острое инфекционно-аллергическое заболевание, воспаление лимфаденоидной ткани миндалин глотки или небных миндалин.

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