«Болонья» выиграла у «Кротоне», уступая 0:2
«Болонья» одержала волевую победу над «Кротоне» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 3:2. После первого тайма «Кротоне» вел 2:0, но пропустил три мяча во втором тайме.
Чемпионат Италии
Серия А
28-й тур
«Кротоне» — «Болонья» — 2:3 (2:0)
Голы: Мессиас, 32 (1:0). Сими, 40 — с пенальти (2:0). Сумаоро, 62 (2:1). Схаутен, 70 (2:2). Сков Ольсен, 84 (2:3).
«Кротоне»: Кордац, Джиджи, Педру Перейра, Куомо (Ривьер, 86), Големич, Петриччоне (Рисполи, 75), Молина, Бенали, Ди Кармине (Вулич, 75), Сими, Мессиас.
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс (Сансоне, 59), Сумаоро, Томиясу, Сориано, Сванберг (Схаутен, 46), Домингес (Виньято, 59), Паласио (Поли, 86), Орсолини (Сков Ольсен, 46), Барроу.
Предупреждения: Куомо, 22. Дейкс, 23. Сумаоро, 39. Петриччоне, 42. Домингес, 45. Джиджи, 55. Паласио, 73. Сориано, 78. Данилу Ларанжейра, 81. Скорупски, 87.
Судья: Фурно.
20 марта. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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