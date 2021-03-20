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«Болонья» выиграла у «Кротоне», уступая 0:2

18:58
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«Болонья» одержала волевую победу над «Кротоне» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 3:2. После первого тайма «Кротоне» вел 2:0, но пропустил три мяча во втором тайме.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

«Кротоне» — «Болонья» — 2:3 (2:0)

Голы: Мессиас, 32 (1:0). Сими, 40 — с пенальти (2:0). Сумаоро, 62 (2:1). Схаутен, 70 (2:2). Сков Ольсен, 84 (2:3).

«Кротоне»: Кордац, Джиджи, Педру Перейра, Куомо (Ривьер, 86), Големич, Петриччоне (Рисполи, 75), Молина, Бенали, Ди Кармине (Вулич, 75), Сими, Мессиас.

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс (Сансоне, 59), Сумаоро, Томиясу, Сориано, Сванберг (Схаутен, 46), Домингес (Виньято, 59), Паласио (Поли, 86), Орсолини (Сков Ольсен, 46), Барроу.

Предупреждения: Куомо, 22. Дейкс, 23. Сумаоро, 39. Петриччоне, 42. Домингес, 45. Джиджи, 55. Паласио, 73. Сориано, 78. Данилу Ларанжейра, 81. Скорупски, 87.

Судья: Фурно.

20 марта. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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