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Сегодня, 22:41

«Торино» ведет переговоры о выкупе Влашича у «Вест Хэма»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торино» хочет выкупить у «Вест Хэма» взятого в аренду на этот сезон полузащитника Николу Влашича, сообщает La Stampa.

В текущем сезоне 25-летний хорват сыграл за «Торино» 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии он завоевал бронзовые медали, проведя на турнире 6 матчей.

В «Вест Хэм» он перешел в 2021 году из московского ЦСКА. Тогда лондонский клуб заплатил за игрока 25 миллионов фунтов стерлингов.

Однако теперь «Вест Хэму», вероятно, удастся вернуть только половину своих инвестиций в игрока.

Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
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