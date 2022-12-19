«Торино» ведет переговоры о выкупе Влашича у «Вест Хэма»

«Торино» хочет выкупить у «Вест Хэма» взятого в аренду на этот сезон полузащитника Николу Влашича, сообщает La Stampa.

В текущем сезоне 25-летний хорват сыграл за «Торино» 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии он завоевал бронзовые медали, проведя на турнире 6 матчей.

В «Вест Хэм» он перешел в 2021 году из московского ЦСКА. Тогда лондонский клуб заплатил за игрока 25 миллионов фунтов стерлингов.

Однако теперь «Вест Хэму», вероятно, удастся вернуть только половину своих инвестиций в игрока.