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Сегодня, 09:45

Кварацхелия о победе над «Сассуоло»: «Продолжаем в том же духе»

Кварацхелия прокомментировал победу над «Сассуоло»
Руслан Минаев
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:0) в 23-м туре чемпионата Италии.

«Отлично парни! Очень важные три очка. Продолжаем в том же духе», — написал грузинский хавбек в соцсети.

Игра против «Сассуоло» стала для игрока 5-й подряд, в которой он отметился результативным действием.

В этом сезоне на счету Кварацхелии 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, 12 голов и 14 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Сассуоло
0
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 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
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 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
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13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
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 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 - : -
18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
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Рома – Верона
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Адемола Лукман

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Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
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Луис Муриэль

Луис Муриэль

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