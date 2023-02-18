Кварацхелия о победе над «Сассуоло»: «Продолжаем в том же духе»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:0) в 23-м туре чемпионата Италии.

«Отлично парни! Очень важные три очка. Продолжаем в том же духе», — написал грузинский хавбек в соцсети.

Игра против «Сассуоло» стала для игрока 5-й подряд, в которой он отметился результативным действием.

В этом сезоне на счету Кварацхелии 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, 12 голов и 14 результативных передач.