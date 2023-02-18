Чиро Феррара заявил, что его не особо впечатляет игра «Наполи»

Бывший игрок «Ювентуса» Чиро Феррара рассказал, что думает о последней игре «Наполи» с «Сассуоло» (2:0) в серии А.

«То, что я увидел сегодня — не могу сказать, что потрясен до глубины души. «Наполи» так играет еще с начала сезона. Гол Осимхена? Там, конечно, была явная ошибка вратаря», — цитирует Феррару calcionapoli1926.it.

«Наполи» набрал 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» идет на 15-м месте — 24 очка.