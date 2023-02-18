Кварацхелия во второй раз в сезоне отметился результативными действиями в 5 подряд матчах за «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в матче против «Сассуоло» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, для грузинского хавбека это 5-й подряд матч за клуб, в котором он отметился результативным действием. У Кварацхелии в этих играх 4 гола и 4 результативные передачи.

Ранее такую серию игрок демонстрировал в период с 1 по 16 октября 2022 года.

В этом сезоне на счету Кварацхелии 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, 12 голов и 14 результативных передач.