Кварацхелия во второй раз в сезоне отметился результативными действиями в 5 подряд матчах за «Наполи»
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в матче против «Сассуоло» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Таким образом, для грузинского хавбека это 5-й подряд матч за клуб, в котором он отметился результативным действием. У Кварацхелии в этих играх 4 гола и 4 результативные передачи.
Ранее такую серию игрок демонстрировал в период с 1 по 16 октября 2022 года.
В этом сезоне на счету Кварацхелии 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, 12 голов и 14 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|22
|14
|2
|6
|41-26
|44
|
3
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|
4
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
5
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
6
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|
7
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
8
|Удинезе
|22
|7
|9
|6
|30-25
|30
|
9
|Монца
|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|
10
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|
11
|Болонья
|22
|8
|5
|9
|28-32
|29
|
12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|
13
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|
14
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
15
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|
19
|Сампдория
|22
|2
|5
|15
|10-36
|11
|
20
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|0 : 2
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|- : -
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|- : -
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|- : -
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|12
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|20
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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