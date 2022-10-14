Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:32

Полузащитник «Монцы» Сенси: «Перейти в этот клуб было лучшим решением»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Монцы» Стефано Сенси поделился впечатлениями от клуба.

«Это самый спокойный момент в моей карьере. Да, потому что я играю, а это главное, учитывая то, через что я прошел. «Монца» была лучшим решением, которое я мог принять. Здесь они дают вам нужный толчок. Руководство заставляет нас чувствовать себя как дома. Абсолютно всех, кто работает в клубе», — цитирует Calcio Mercato Web Сенси.

27-летний итальянец перешел в «Монцу» из «Интера» этим летом на правах аренды. Срок соглашения действует до конца сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Сенси провел за «Монцу» 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.

Футбол
ФК Монца
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Список кандидатов на награду Golden Boy-2022 сократился до 20 футболистов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
2
 Аталанта 9 6 3 0 14-5 21
3
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
4
 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 9 5 0 4 16-14 15
8
 Ювентус 9 3 4 2 12-7 13
9
 Сассуоло 9 3 3 3 11-10 12
10
 Торино 9 3 2 4 8-11 11
11
 Салернитана 9 2 4 3 12-14 10
12
 Монца 9 3 1 5 9-14 10
13
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
14
 Специя 9 2 2 5 7-17 8
15
 Эмполи 9 1 5 3 8-11 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 - : -
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 - : -
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 - : -
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 - : -
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 - : -
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
16.10 21:45
Верона – Милан
 - : -
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 5
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 7 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости