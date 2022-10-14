Список кандидатов на награду Golden Boy-2022 сократился до 20 футболистов

Итальянское издание Tuttosport опубликовало финальный список номинантов на приз Golden Boy-2022. Этот приз вручается лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года.

В число номинантов попали: Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба — «Боруссия» Дортмунд), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Педри, Ансу Фати, Гави (все — «Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Вильфред Ньонто («Лидс»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все — «Бавария»), Фабио Миретти («Ювентус»), Нико Гонсалес («Валенсия»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Никола Залевски («Рома»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Дестини Удогие («Удинезе»).

Церемония награждения пройдет 7 ноября в Турине . В прошлом году награду получил полузащитник «Барселоны» Педри.