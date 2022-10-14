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14 октября, 23:54

Гол Черышева не помог «Венеции» обыграть «Фрозиноне»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Венеция» на своем поле проиграла «Фрозиноне» в матче 9-го тура итальянской серии Б. Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе хозяев единственный гол забил российский полузащитник Денис Черышев. Он был заменен на 71-й минуте.

На 77-й минету «Венеция» осталась вдесятером после удаления Пьетро Чеккарони.

За гостей голами отличились Фабио Лучиони, Самуэле Мулаттьери и Дженнаро Боррелли.

«Венеция» занимает 16-е место во втором итальянском дивизионе с 8 очками. «Фрозиноне» поднялся на третью строчку (18 очков).

Италия: Серия В. 9-й тур
14 окт, 00:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
1:3
Фрозиноне

Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Фрозиноне
2
1
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