Гол Черышева не помог «Венеции» обыграть «Фрозиноне»
«Венеция» на своем поле проиграла «Фрозиноне» в матче 9-го тура итальянской серии Б. Встреча завершилась со счетом 1:3.
В составе хозяев единственный гол забил российский полузащитник Денис Черышев. Он был заменен на 71-й минуте.
На 77-й минету «Венеция» осталась вдесятером после удаления Пьетро Чеккарони.
За гостей голами отличились Фабио Лучиони, Самуэле Мулаттьери и Дженнаро Боррелли.
«Венеция» занимает 16-е место во втором итальянском дивизионе с 8 очками. «Фрозиноне» поднялся на третью строчку (18 очков).
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|6
|3
|0
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|21
|
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|Милан
|9
|6
|2
|1
|18-9
|20
|
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|9
|6
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5
|Удинезе
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|2
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|
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7
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|
8
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|9
|3
|4
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9
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|3
|3
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|
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|2
|4
|3
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|
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|9
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|1
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|
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|9
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|7-11
|9
|
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|9
|2
|2
|5
|7-17
|8
|
15
|Эмполи
|9
|1
|5
|3
|8-11
|8
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|9
|1
|4
|4
|8-14
|7
|
18
|Верона
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
19
|Кремонезе
|9
|0
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|6
|7-19
|3
|
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|9
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|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|- : -
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|- : -
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|- : -
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|- : -
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|- : -
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|- : -
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|- : -
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
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