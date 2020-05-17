Полузащитник «Милана» Кессье вернулся в Италию

Полузащитник «Милана» Франк Кессье вернулся в Италию, сообщает TheOffside.

Во время вынужденного перерыва в чемпионате Италии-2019/20, связанного с пандемией коронавируса, 23-летний ивуариец находился на родине. Сообщается, что футболист долгое время не мог найти подходящий рейс, чтобы вернуться в Италию, но в конце концов игрок смог добраться до пункта назначения. Теперь Кессье предстоит провести две недели на карантине в целях предотвращения распространения коронавируса, после чего он сможет приступить к тренировкам.

Ранее в Милан вернулся другой футболист «россонери», Златан Ибрагимович.