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Полузащитник «Милана» Кессье вернулся в Италию

12:57
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье вернулся в Италию, сообщает TheOffside.

Во время вынужденного перерыва в чемпионате Италии-2019/20, связанного с пандемией коронавируса, 23-летний ивуариец находился на родине. Сообщается, что футболист долгое время не мог найти подходящий рейс, чтобы вернуться в Италию, но в конце концов игрок смог добраться до пункта назначения. Теперь Кессье предстоит провести две недели на карантине в целях предотвращения распространения коронавируса, после чего он сможет приступить к тренировкам.

Ранее в Милан вернулся другой футболист «россонери», Златан Ибрагимович.

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