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Полузащитник «Милана» Беннасер пропустит матч с «Интером»

11:58
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что полузащитник Исмаэль Беннасер получил травму в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (2:2) и не сможет сыграть против «Интера» в игре 23-го тура чемпионата Италии.

«Мы потеряли Исмаэля, у него мышечные проблемы. Это рецидив», — цитирует Football Italia Пиоли.

В сезоне-2020/21 Беннасер провел 20 матчей за «Милан», на его счету 4 результативных передачи. Матч «Милан» — «Интер» состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/166553/bennacer-miss-derby-clash

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