«Фиорентина» — «Специя»: где смотреть трансляцию матча
Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» примет «Специю». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч. Главный тренер команды Чезаре Пранделли сообщил, что россиянин начнет встречу на скамейке запасных, но, скорее всего, не выйдет на поле.
«Фиалки» с 22 очками занимают 16-е место в серии А. «Специя» расположилась на 13-м месте с 24 очками.
Следить за матчем «Фиорентина» - «Специя» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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