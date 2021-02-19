Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» примет «Специю». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч. Главный тренер команды Чезаре Пранделли сообщил, что россиянин начнет встречу на скамейке запасных, но, скорее всего, не выйдет на поле.

«Фиалки» с 22 очками занимают 16-е место в серии А. «Специя» расположилась на 13-м месте с 24 очками.

Следить за матчем «Фиорентина» - «Специя» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Фиорентина» — «Специя»