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Кокорин в заявке «Фиорентины» на матч со «Специей»

20:32
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч 23-го тура чемпионата Италии против «Специи», сообщает 18 февраля официальный Twitter клуба.

Ранее главный тренер команды Чезаре Пранделли сообщил, что россиянин начнет матч на скамейке запасных, но, скорее всего, не выйдет на поле.

Матч «Фиорентина» — «Специя» пройдет 19 февраля и начнется в 20.30 по московскому времени. «Фиалки» с 22 очками занимают 16-е место в серии А.

Кокорин провел в составе «Фиорентины» 17 минут в матче против «Интера» (0:2) и остался в запасе во встрече с «Сампдорией» (1:2).

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