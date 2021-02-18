Кокорин в заявке «Фиорентины» на матч со «Специей»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч 23-го тура чемпионата Италии против «Специи», сообщает 18 февраля официальный Twitter клуба.

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I convocati viola per #FiorentinaSpezia | The viola players to face Spezia



Powered by Tomket tires#Fiorentina ? #ForzaViola pic.twitter.com/SEv2lhoqDb — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 18, 2021

Ранее главный тренер команды Чезаре Пранделли сообщил, что россиянин начнет матч на скамейке запасных, но, скорее всего, не выйдет на поле.

Матч «Фиорентина» — «Специя» пройдет 19 февраля и начнется в 20.30 по московскому времени. «Фиалки» с 22 очками занимают 16-е место в серии А.

Кокорин провел в составе «Фиорентины» 17 минут в матче против «Интера» (0:2) и остался в запасе во встрече с «Сампдорией» (1:2).