Полузащитник «Айнтрахта» Костич прилетел в Турин для завершения перехода в «Ювентус»

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич прилетел в Турин, сообщает журналист Николо Скира.

Сегодня, 11 августа 29-летний серб должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что контракт Костича с «Ювентусом» будет действовать до 2025 года.

В прошлом сезоне Костич забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.