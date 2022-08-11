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Сегодня, 11:58

Полузащитник «Айнтрахта» Костич прилетел в Турин для завершения перехода в «Ювентус»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич прилетел в Турин, сообщает журналист Николо Скира.

Сегодня, 11 августа 29-летний серб должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что контракт Костича с «Ювентусом» будет действовать до 2025 года.

В прошлом сезоне Костич забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ювентус
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