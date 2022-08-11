Полузащитник «Айнтрахта» Костич прилетел в Турин для завершения перехода в «Ювентус»
Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич прилетел в Турин, сообщает журналист Николо Скира.
Сегодня, 11 августа 29-летний серб должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Ювентусом».
Ранее сообщалось, что контракт Костича с «Ювентусом» будет действовать до 2025 года.
В прошлом сезоне Костич забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.
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|Наполи
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|Ювентус
|0
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|Лацио
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9
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12
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13
|Болонья
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0-0
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16
|Специя
|0
|0
|0
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|0-0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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