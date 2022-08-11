В «Торино» заявили, что Миранчук сегодня подпишет контракт с клубом
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил, что клуб оформляет трансфер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Миранчук прошел медосмотр. Сегодня подпишет контракт. Это будет аренда с правом выкупа», — сказал Ваньяти «СЭ».
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.
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10
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11
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|0
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13
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|0
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
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|0
|
20
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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