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Сегодня, 12:02

В «Торино» заявили, что Миранчук сегодня подпишет контракт с клубом

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил, что клуб оформляет трансфер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук прошел медосмотр. Сегодня подпишет контракт. Это будет аренда с правом выкупа», — сказал Ваньяти «СЭ».

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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