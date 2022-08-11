Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:35

Алексей Миранчук приехал на медосмотр для завершения перехода в «Торино»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук приехал на медосмотр для завершения перехода в «Торино».

В случае успешного прохождения обследования 26-летний россиянин станет футболистом туринской команды.

Алексей Миранчук (справа) приехал на медосмотр для завершения перехода в «Торино». Фото Toro Goal
Алексей Миранчук (справа) приехал на медосмотр для завершения перехода в «Торино».
Toro Goal

Вчера, 10 августа, сообщалось, что «Торино» согласовал аренду Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа игрока за 12 миллионов евро. Сам футболист вчера вечером приехал в Турин.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. На его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает россиянина в 10 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/ToroGoal/status/1557606594845753344
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Дзюба выбрал престиж и финансы, «Ювентус» ждет Депая, Рабьо торгуется с «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 10 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кандрева перейдет из «Сампдории» в «Салернитану» за 1 миллион евро

Полузащитник «Айнтрахта» Костич прилетел в Турин для завершения перехода в «Ювентус»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости