Алексей Миранчук приехал на медосмотр для завершения перехода в «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук приехал на медосмотр для завершения перехода в «Торино».

В случае успешного прохождения обследования 26-летний россиянин станет футболистом туринской команды.

Алексей Миранчук (справа) приехал на медосмотр для завершения перехода в «Торино». Toro Goal

Вчера, 10 августа, сообщалось, что «Торино» согласовал аренду Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа игрока за 12 миллионов евро. Сам футболист вчера вечером приехал в Турин.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. На его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает россиянина в 10 миллионов евро.