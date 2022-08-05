«Болонья» продлила контракт с голкипером Скорупски

«Болонья» продлила контракт с голкипером Лукашем Скорупски. Новое соглашение с 31-летним поляком рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

Скорупски выступает за «Болонью» с 2018 года, когда перешел в команду из «Эмполи». За четыре сезона в команде он провел 139 матчей в серии А.

Также Скорупски регулярно вызывается в сборную Польшу, но за национальную команду провел в общей сложности только 7 матчей.