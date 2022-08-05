Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:18

«Болонья» продлила контракт с голкипером Скорупски

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Болонья» продлила контракт с голкипером Лукашем Скорупски. Новое соглашение с 31-летним поляком рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

Скорупски выступает за «Болонью» с 2018 года, когда перешел в команду из «Эмполи». За четыре сезона в команде он провел 139 матчей в серии А.

Также Скорупски регулярно вызывается в сборную Польшу, но за национальную команду провел в общей сложности только 7 матчей.

ФК Болонья
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
42 секунды молчания, пуговицы Лаврова и истерика в США. Что произошло после приговора Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци считает, что Шомуродову стоит продолжить карьеру в Греции

Полузащитник «Айнтрахта» Костич близок к переходу в «Ювентус»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости