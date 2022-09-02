Иличич: «Пока не ухожу из футбола! Обязательно продолжу играть»

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич обратился с прощальным посланием к болельщикам клуба.

«У меня останутся только самые яркие воспоминания. Еврокубковые вечера были нашими самыми памятными матчами. С ними мало что может сравниться, даже финал Кубка Италии, который мы не выиграли. Мы, игроки, живем ради таких вещей.

Немногие профессиональные футболисты ощутили такую привязанность болельщиков.

Но я пока не ухожу из футбола! Обязательно продолжу играть. Куда перейдет Иличич? Пока не знаю. Но я точно знаю, что хочу продолжать», — цитирует словенца DAZN.

Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. Всего 34-летний хавбек сыграл 173 матча за бергамасков, забил 60 голов и отдал 44 результативные передачи.

31 августа соглашение клуба с Иличием было расторгнуто по соглашению сторон.