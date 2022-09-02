Иличич: «Пока не ухожу из футбола! Обязательно продолжу играть»
Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич обратился с прощальным посланием к болельщикам клуба.
«У меня останутся только самые яркие воспоминания. Еврокубковые вечера были нашими самыми памятными матчами. С ними мало что может сравниться, даже финал Кубка Италии, который мы не выиграли. Мы, игроки, живем ради таких вещей.
Немногие профессиональные футболисты ощутили такую привязанность болельщиков.
Но я пока не ухожу из футбола! Обязательно продолжу играть. Куда перейдет Иличич? Пока не знаю. Но я точно знаю, что хочу продолжать», — цитирует словенца DAZN.
Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. Всего 34-летний хавбек сыграл 173 матча за бергамасков, забил 60 голов и отдал 44 результативные передачи.
31 августа соглашение клуба с Иличием было расторгнуто по соглашению сторон.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
2
|Рома
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
3
|Интер
|4
|3
|0
|1
|9-5
|9
|
4
|Наполи
|4
|2
|2
|0
|10-3
|8
|
5
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-1
|8
|
6
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
7
|Лацио
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|
8
|Удинезе
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
9
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
10
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5-2
|5
|
11
|Фиорентина
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
12
|Сассуоло
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
13
|Специя
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|
14
|Эмполи
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
15
|Болонья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|
16
|Верона
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Лечче
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Сампдория
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|
19
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|
20
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|3.09
|16:00
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|3.09
|19:00
|
Милан – Интер
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лацио – Наполи
|- : -
|4.09
|13:30
|
Кремонезе – Сассуоло
|- : -
|4.09
|16:00
|
Специя – Болонья
|- : -
|4.09
|19:00
|
Верона – Сампдория
|- : -
|4.09
|21:45
|
Удинезе – Рома
|- : -
|5.09
|19:30
|
Монца – Аталанта
|- : -
|5.09
|19:30
|
Салернитана – Эмполи
|- : -
|5.09
|21:45
|
Торино – Лечче
|- : -
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Теун Копмайнерс
Аталанта
|4
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|3
|
|
Булай Диа
Салернитана
|2
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|2
|1
|0