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Иличич: «Пока не ухожу из футбола! Обязательно продолжу играть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич обратился с прощальным посланием к болельщикам клуба.

«У меня останутся только самые яркие воспоминания. Еврокубковые вечера были нашими самыми памятными матчами. С ними мало что может сравниться, даже финал Кубка Италии, который мы не выиграли. Мы, игроки, живем ради таких вещей.

Немногие профессиональные футболисты ощутили такую привязанность болельщиков.

Но я пока не ухожу из футбола! Обязательно продолжу играть. Куда перейдет Иличич? Пока не знаю. Но я точно знаю, что хочу продолжать», — цитирует словенца DAZN.

Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. Всего 34-летний хавбек сыграл 173 матча за бергамасков, забил 60 голов и отдал 44 результативные передачи.

31 августа соглашение клуба с Иличием было расторгнуто по соглашению сторон.

ФК Аталанта
Йосип Иличич
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 Аталанта 4 3 1 0 7-2 10
2
 Рома 4 3 1 0 6-1 10
3
 Интер 4 3 0 1 9-5 9
4
 Наполи 4 2 2 0 10-3 8
5
 Ювентус 4 2 2 0 6-1 8
6
 Милан 4 2 2 0 7-3 8
7
 Лацио 4 2 2 0 6-3 8
8
 Удинезе 4 2 1 1 5-5 7
9
 Торино 4 2 1 1 5-5 7
10
 Салернитана 4 1 2 1 5-2 5
11
 Фиорентина 4 1 2 1 3-3 5
12
 Сассуоло 4 1 2 1 3-5 5
13
 Специя 4 1 1 2 3-7 4
14
 Эмполи 4 0 3 1 2-3 3
15
 Болонья 4 0 2 2 3-6 2
16
 Верона 4 0 2 2 4-8 2
17
 Лечче 4 0 2 2 3-5 2
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 Сампдория 4 0 2 2 1-7 2
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 Кремонезе 4 0 0 4 4-9 0
20
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3.09 16:00
Фиорентина – Ювентус
 - : -
3.09 19:00
Милан – Интер
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Специя – Болонья
 - : -
4.09 19:00
Верона – Сампдория
 - : -
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Удинезе – Рома
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 - : -
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Ювентус

 4
Теун Копмайнерс

Теун Копмайнерс

Аталанта

 4
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Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 3
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 2
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
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Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

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Лацио

 1 1 0
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