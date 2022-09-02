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Кураньи поделился мнением, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением, почему у нападающего Александр Кокорина не получилось в «Фиорентине».

— Почему так плохо шли дела в «Фиорентине»?

— Все-таки это весьма мощный итальянский клуб, в котором высокая конкуренция. Адаптация на новом уровне, в новом чемпионате, знание итальянского языка, доверие тренера — все это важные факторы, которые, видимо, не связались воедино.

— Ты наверняка догадываешься, как в России оценивают выступления Кокорина в Италии, сколько добрых шуток рождается в его адрес. Многим кажется, что у форварда просто нет мотивации играть в футбол.

— В «Арисе» Саша должен доказать, что это не так. Ему надо начать получать удовольствие от футбола, тогда всё будет хорошо. На Кипре для этого есть все условия.

— Работавший ранее в кипрском футболе комментатор Михаил Моссаковский в интервью «СЭ» заявил, что Кокорин, если напомнит себя прежнего, забьет 15 голов за сезон.

— Согласен с такой оценкой. Мы все знаем уровень Саши, он забивал и 19 голов за неполный сезон в «Зените». Повторюсь, надо только вновь начать кайфовать от футбола, тогда все получится — и мы увидим прежнего Кокорина. Ему 31 год, это хороший возраст.

Презентация Александра Кокорина с участием Кевина Кураньи. «Арис» и Кокорин — моя идея. Идеальный вариант вернуться на топ-уровень". Кураньи — о трансфере форварда

Александр Кокорин
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2
 Рома 4 3 1 0 6-1 10
3
 Интер 4 3 0 1 9-5 9
4
 Наполи 4 2 2 0 10-3 8
5
 Ювентус 4 2 2 0 6-1 8
6
 Милан 4 2 2 0 7-3 8
7
 Лацио 4 2 2 0 6-3 8
8
 Удинезе 4 2 1 1 5-5 7
9
 Торино 4 2 1 1 5-5 7
10
 Салернитана 4 1 2 1 5-2 5
11
 Фиорентина 4 1 2 1 3-3 5
12
 Сассуоло 4 1 2 1 3-5 5
13
 Специя 4 1 1 2 3-7 4
14
 Эмполи 4 0 3 1 2-3 3
15
 Болонья 4 0 2 2 3-6 2
16
 Верона 4 0 2 2 4-8 2
17
 Лечче 4 0 2 2 3-5 2
18
 Сампдория 4 0 2 2 1-7 2
19
 Кремонезе 4 0 0 4 4-9 0
20
 Монца 4 0 0 4 2-11 0
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Аталанта

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П
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Лацио

 3
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Салернитана

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
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Лацио

 1 1 0
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