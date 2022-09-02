Кураньи поделился мнением, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением, почему у нападающего Александр Кокорина не получилось в «Фиорентине».

— Почему так плохо шли дела в «Фиорентине»?

— Все-таки это весьма мощный итальянский клуб, в котором высокая конкуренция. Адаптация на новом уровне, в новом чемпионате, знание итальянского языка, доверие тренера — все это важные факторы, которые, видимо, не связались воедино.

— Ты наверняка догадываешься, как в России оценивают выступления Кокорина в Италии, сколько добрых шуток рождается в его адрес. Многим кажется, что у форварда просто нет мотивации играть в футбол.

— В «Арисе» Саша должен доказать, что это не так. Ему надо начать получать удовольствие от футбола, тогда всё будет хорошо. На Кипре для этого есть все условия.

— Работавший ранее в кипрском футболе комментатор Михаил Моссаковский в интервью «СЭ» заявил, что Кокорин, если напомнит себя прежнего, забьет 15 голов за сезон.

— Согласен с такой оценкой. Мы все знаем уровень Саши, он забивал и 19 голов за неполный сезон в «Зените». Повторюсь, надо только вновь начать кайфовать от футбола, тогда все получится — и мы увидим прежнего Кокорина. Ему 31 год, это хороший возраст.