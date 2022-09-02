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Габулов: «Есть все предпосылки, чтобы Черышев стал одной из главных звезд серии B»

Габулов считает, что у Черышева есть шанс стать звездой в Италии
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал переход полузащитника Дениса Черышева в «Венецию».

31 августа итальянский клуб объявил о подписании контракта с 30-летним россиянином до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

«Разница высших дивизионов Италии и Испании, конечно, есть, и в системе чемпионатов, и в системе футбола в целом, — приводит слова Габулова ТАСС. — В Испании более атакующий, открытый и техничный футбол, в Италии тоже техничный, но более тактический и организованный. «Венеция» выступает во втором по силе дивизионе Италии, там уровень будет немного пониже, думаю, что однозначно, в принципе, Черышев сможет хорошо себя проявить. Есть все предпосылки, чтобы Черышев стал одной из главных звезд серии B. Главное, чтобы позволяло здоровье».

По словам экс-вратаря, желание полузащитника продолжать карьеру вызывает уважение.

«Конечно, он пошел на понижение. Но здесь важно то, что он хочет играть и быть в футболе, чувствует в себе силы, желание и возможности для продолжения карьеры. Это вызывает уважение», — сказал он.

В прошедшем сезоне Черышев провел 20 матчей за «Валенсию», забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/15631211
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