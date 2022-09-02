Габулов: «Есть все предпосылки, чтобы Черышев стал одной из главных звезд серии B»
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал переход полузащитника Дениса Черышева в «Венецию».
31 августа итальянский клуб объявил о подписании контракта с 30-летним россиянином до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.
«Разница высших дивизионов Италии и Испании, конечно, есть, и в системе чемпионатов, и в системе футбола в целом, — приводит слова Габулова ТАСС. — В Испании более атакующий, открытый и техничный футбол, в Италии тоже техничный, но более тактический и организованный. «Венеция» выступает во втором по силе дивизионе Италии, там уровень будет немного пониже, думаю, что однозначно, в принципе, Черышев сможет хорошо себя проявить. Есть все предпосылки, чтобы Черышев стал одной из главных звезд серии B. Главное, чтобы позволяло здоровье».
По словам экс-вратаря, желание полузащитника продолжать карьеру вызывает уважение.
«Конечно, он пошел на понижение. Но здесь важно то, что он хочет играть и быть в футболе, чувствует в себе силы, желание и возможности для продолжения карьеры. Это вызывает уважение», — сказал он.
В прошедшем сезоне Черышев провел 20 матчей за «Валенсию», забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
2
|Рома
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
3
|Интер
|4
|3
|0
|1
|9-5
|9
|
4
|Наполи
|4
|2
|2
|0
|10-3
|8
|
5
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-1
|8
|
6
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
7
|Лацио
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|
8
|Удинезе
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
9
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
10
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5-2
|5
|
11
|Фиорентина
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
12
|Сассуоло
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
13
|Специя
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|
14
|Эмполи
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
15
|Болонья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|
16
|Верона
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Лечче
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Сампдория
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|
19
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|
20
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|3.09
|16:00
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|3.09
|19:00
|
Милан – Интер
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лацио – Наполи
|- : -
|4.09
|13:30
|
Кремонезе – Сассуоло
|- : -
|4.09
|16:00
|
Специя – Болонья
|- : -
|4.09
|19:00
|
Верона – Сампдория
|- : -
|4.09
|21:45
|
Удинезе – Рома
|- : -
|5.09
|19:30
|
Монца – Аталанта
|- : -
|5.09
|19:30
|
Салернитана – Эмполи
|- : -
|5.09
|21:45
|
Торино – Лечче
|- : -
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Теун Копмайнерс
Аталанта
|4
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|3
|
|
Булай Диа
Салернитана
|2
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|2
|1
|0