Полузащитник «Аталанты» Коваленко может покинуть клуб в межсезонье

Полузащитник Виктор Коваленко покинет «Аталанту» в летнее трансферное окно. Он может стать частью сделки с «Болоньей» по переходу защитника Токехиро Томиясу, сообщает TuttoBolognaWeb.

Бергамаски готовы заплатить за японца 18 миллионов евро и отдать украинского футболиста.

В минувшем сезоне Коваленко сыграл всего 4 минуты за итальянский клуб. Он перешел в «Аталанту» в январе 2021 года из «Шахтера».