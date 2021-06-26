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Полузащитник «Аталанты» Коваленко может покинуть клуб в межсезонье

16:39
Виктор Коваленко. Фото ФК «Аталанта».
Виктор Коваленко. Фото ФК «Аталанта».
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Полузащитник Виктор Коваленко покинет «Аталанту» в летнее трансферное окно. Он может стать частью сделки с «Болоньей» по переходу защитника Токехиро Томиясу, сообщает TuttoBolognaWeb.

Бергамаски готовы заплатить за японца 18 миллионов евро и отдать украинского футболиста.

В минувшем сезоне Коваленко сыграл всего 4 минуты за итальянский клуб. Он перешел в «Аталанту» в январе 2021 года из «Шахтера».

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