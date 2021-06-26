Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» возможное возвращение в РПЛ нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в ближайшее трансферное окно.

По информации «СЭ», итальянский клуб не против отпустить 30-летнего российского футболиста, но только за адекватную сумму. На Кокорина претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

«Кокорин в «Фиорентине» просто не играл, — сказал Червиченко «СЭ». — Я специально напрягся, посмотрел матчи с его участием. Слушайте, ну это просто ходячий инвалид по полю. Мне кажется, в России больше сумасшедших нет. Вряд ли кто-то его возьмет. Максимум на реабилитацию. Если кто-то из сумасшедших даст ему 600 тысяч долларов зарплату, это будет команда нервнобольных. 30-летний человек, который находится вообще не в кондициях. Да кому он нужен? У Кокорина о себе неадекватное мнение — ему кажется, что он футболист. Его запросы никак не коррелируются с его потенциалом и возможностями. Никто не захочет выкидывать на него деньги».

Червиченко также считает, что покупка Кокорина неэффективна с позиции привлечения внимания к клубу.

«Этот игрок функционально никому не нужен. Лечить его и платить ему же зарплату — смысла нет. Платить ему за то, что он не хочет играть? Дотюремный Кокорин по показателям сейчас бы мог спокойно поиграть еще 2-3 года в «Химках», «Ростове» и так далее. Сейчас же это просто выбрасывание денег. Все прекрасно понимают, что покупка Кокорина — это медиа составляющая. Правда, толку от этого нет никакого», — добавил Червиченко.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями.