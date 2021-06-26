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Кевин Стротман готов остаться в «Дженоа»

17:35
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Руководство «Дженоа» намерено подписать полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана на постоянной основе, пишет журналист Николо Скира.

Между сторонами продолжаются переговоры. Итальянцы готовы удовлетворить требование 31-летнего игрока и предложить ему четырехлетний контракт.

Стротман в прошлом сезоне сыграл 18 матчей за «Дженоа» в серии А и отметился 4 результативными передачами.

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