Политано считает, что «Наполи» нужно прогрессировать

Нападающий «Наполи» Маттео Политано прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура серии А с «Интером» (0:3).

«Это болезненное поражение, но я уверен, что еще ничего не закончено. Мы продолжим работать и сохранять оптимизм. Мы должны прогрессировать», — цитирует слова Политано calcionapoli1926.it.

После этого матча «Интер» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 24 очками — на пятой строчке.