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Сегодня, 10:27

Политано считает, что «Наполи» нужно прогрессировать

Виктория Кравченко
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Нападающий «Наполи» Маттео Политано прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура серии А с «Интером» (0:3).

«Это болезненное поражение, но я уверен, что еще ничего не закончено. Мы продолжим работать и сохранять оптимизм. Мы должны прогрессировать», — цитирует слова Политано calcionapoli1926.it.

После этого матча «Интер» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 24 очками — на пятой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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Лаутаро Мартинес прокомментировал крупную победу «Интера» над «Наполи»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
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 Монца 14 4 6 4 15-14 18
11
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
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 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
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 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
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