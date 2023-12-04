Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:30

Итальянский журналист Будель: «Мне нравится Миранчук, но ему нужно уходить из «Аталанты»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Пармы» и «Брешии», журналист DAZN Алессандро Будель в интервью «СЭ» высказался об игре Алексея Миранчука и Сабы Сазонова в серии А.

— В прошедшем туре серии А вы работали на матче «Болонья» — «Торино», а впереди вас ждет встреча «Торино» с «Аталантой». Насколько нынешней туринской команде не хватает Миранчука образца прошлого сезона? И как вам перспективы Сабы Сазонова?

— Признаться, я не знал Сазонова до его появления в Италии. А за «Торино» он пока сыграл слишком мало, чтобы можно было делать какие-то определенные выводы. При всем уважении к вашему чемпионату, серия А все-таки повыше уровнем. Да еще Сазонов ведь защитник, а у нас, сами понимаете, такие славные традиции именно в этом амплуа, что иностранцам трудно с ходу научиться выполнять все местные требования. Тем более у тренера Юрича такой футбол, который требует не только соответствия определенным стандартам, но и высокой энергозатратности. Думаю, что игроку из РПЛ приходится привыкать и к более высоким нагрузкам, так что объективно нужно время на адаптацию. В моем понимании у того же Сазонова на это может уйти от полугода до целого сезона. Если этого игрока брали на перспективу, то это вполне себе нормальные временные рамки. Нужно набраться терпения.

Что касается Миранчука, то я раньше говорил и готов опять повторить: мне нравится этот игрок. Уверен, что нынешнему «Торино» он бы очень пригодился. В «Аталанте» слишком высокая конкуренция, а вот в Турине Миранчук смотрелся в прошлом сезоне хорошо. Это нестандартный футболист, за которым интересно наблюдать. Хотелось бы видеть его на поле почаще. Видимо, ему для этого надо вновь покинуть «Аталанту».

Алексей Миранчук и&nbsp;Саба Сазонов. «Миранчуку нужно уходить из «Аталанты», а Сазонову — набраться терпения». Мнение из Италии

«Торино» Сазонова и «Аталанта» Миранчука встретятся 4 декабря в рамках 14-го тура серии А.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
Саба Сазонов
0
Читайте также
Биография Артемия Панарина: бедное детство в России и успех в НХЛ
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слухи о возможном увольнении
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Политано считает, что «Наполи» нужно прогрессировать

Итальянский журналист Будель: «В Италии знают про «Зенит». Это многолетний лидер и чемпион России»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
10
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
11
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 1 : 1
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 1 : 0
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 3 : 1
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 1 : 1
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 3 : 0
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 3 : 3
3.12 20:00
Сассуоло – Рома
 1 : 2
3.12 22:45
Наполи – Интер
 0 : 3
4.12 22:45
Торино – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости