Итальянский журналист Будель: «Мне нравится Миранчук, но ему нужно уходить из «Аталанты»

Бывший футболист «Пармы» и «Брешии», журналист DAZN Алессандро Будель в интервью «СЭ» высказался об игре Алексея Миранчука и Сабы Сазонова в серии А.

— В прошедшем туре серии А вы работали на матче «Болонья» — «Торино», а впереди вас ждет встреча «Торино» с «Аталантой». Насколько нынешней туринской команде не хватает Миранчука образца прошлого сезона? И как вам перспективы Сабы Сазонова?

— Признаться, я не знал Сазонова до его появления в Италии. А за «Торино» он пока сыграл слишком мало, чтобы можно было делать какие-то определенные выводы. При всем уважении к вашему чемпионату, серия А все-таки повыше уровнем. Да еще Сазонов ведь защитник, а у нас, сами понимаете, такие славные традиции именно в этом амплуа, что иностранцам трудно с ходу научиться выполнять все местные требования. Тем более у тренера Юрича такой футбол, который требует не только соответствия определенным стандартам, но и высокой энергозатратности. Думаю, что игроку из РПЛ приходится привыкать и к более высоким нагрузкам, так что объективно нужно время на адаптацию. В моем понимании у того же Сазонова на это может уйти от полугода до целого сезона. Если этого игрока брали на перспективу, то это вполне себе нормальные временные рамки. Нужно набраться терпения.

Что касается Миранчука, то я раньше говорил и готов опять повторить: мне нравится этот игрок. Уверен, что нынешнему «Торино» он бы очень пригодился. В «Аталанте» слишком высокая конкуренция, а вот в Турине Миранчук смотрелся в прошлом сезоне хорошо. Это нестандартный футболист, за которым интересно наблюдать. Хотелось бы видеть его на поле почаще. Видимо, ему для этого надо вновь покинуть «Аталанту».

«Торино» Сазонова и «Аталанта» Миранчука встретятся 4 декабря в рамках 14-го тура серии А.