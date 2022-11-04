Полицейские вернули украденную машину Кварацхелии. Автомобиль угнали пока он спал

Полиция Неаполя вернула украденную машину полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Автомобиль грузина пропал с парковки возле его дома. Спустя сутки полицейские обнаружили ее в пригороде Неаполя.

Сообщается, что ключи от авто были украдены из дома футболиста, пока тот спал.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года, на его счету 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за команду. Ранее футболист выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».