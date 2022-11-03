В «Наполи» рассказали, возможна ли продажа Кварацхелии в «Реал»

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтоли в комментарии для «СЭ» оценил вероятность продажи полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Реал».

— Если придут люди из «Реала» и предложат кучу денег, вы продадите Хвичу?

— Нет. Без шансов, — ответил Джунтоли.

Ранее в «Реале» отреагировали на информацию об интересе клуба к Кварацхелии.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле нынешнего года, на его счету 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость грузина в 35 миллионов евро.

Во второй половине сезона-2018/19 Кварацхелия выступал за «Локомотив», после этого он играл за «Рубин» с июля 2019 года по март 2022 года.