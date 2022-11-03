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Сегодня, 21:00

В «Наполи» рассказали, возможна ли продажа Кварацхелии в «Реал»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтоли в комментарии для «СЭ» оценил вероятность продажи полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Реал».

— Если придут люди из «Реала» и предложат кучу денег, вы продадите Хвичу?

— Нет. Без шансов, — ответил Джунтоли.

Ранее в «Реале» отреагировали на информацию об интересе клуба к Кварацхелии.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле нынешнего года, на его счету 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость грузина в 35 миллионов евро.

Во второй половине сезона-2018/19 Кварацхелия выступал за «Локомотив», после этого он играл за «Рубин» с июля 2019 года по март 2022 года.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Реал
9
5
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 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
13
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
14
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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5.11 17:00
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Салернитана – Кремонезе
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Аталанта – Наполи
 - : -
5.11 22:45
Милан – Специя
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Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
Монца – Верона
 - : -
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Сампдория – Фиорентина
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Рома – Лацио
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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Наполи

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И К Ж
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Неуэн Перес

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