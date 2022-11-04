Анчелотти — о Моуринью: «Жозе — выдающийся тренер»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно работы наставника «Ромы» Жозе Моуринью.
«Я знаком с Жозе уже много лет, думаю, работа в Риме его изменила. Их союз идеально подходит как клубу, так и самому Моуринью. Жозе — выдающийся тренер. Его профессионализм остается на прежнем уровне», — цитирует Анчелотти Corriere dello Sport.
59-летний специалист руководит «Ромой» с лета 2021 года. Текущее соглашение с римским клубом рассчитано до 2024 года.
В текущем сезоне «волки» занимают четвертое место в чемпионате Италии.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|
2
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|
3
|Милан
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|
4
|Рома
|12
|8
|1
|3
|16-11
|25
|
5
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|
6
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
7
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
8
|Удинезе
|12
|6
|4
|2
|20-12
|22
|
9
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
10
|Салернитана
|12
|4
|4
|4
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|16
|
11
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|
12
|Болонья
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
13
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|
14
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
15
|Монца
|12
|3
|1
|8
|11-21
|10
|
16
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|12
|1
|2
|9
|11-24
|5
|
20
|Кремонезе
|12
|0
|5
|7
|9-22
|5
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38 тур
|4.11
|22:45
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|5.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|5.11
|17:00
|
Салернитана – Кремонезе
|- : -
|5.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|5.11
|22:45
|
Милан – Специя
|- : -
|6.11
|14:30
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.11
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|6.11
|17:00
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|6.11
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|10
|1
|3
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|10
|1
|3
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