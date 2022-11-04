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Анчелотти — о Моуринью: «Жозе — выдающийся тренер»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно работы наставника «Ромы» Жозе Моуринью.

«Я знаком с Жозе уже много лет, думаю, работа в Риме его изменила. Их союз идеально подходит как клубу, так и самому Моуринью. Жозе — выдающийся тренер. Его профессионализм остается на прежнем уровне», — цитирует Анчелотти Corriere dello Sport.

59-летний специалист руководит «Ромой» с лета 2021 года. Текущее соглашение с римским клубом рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне «волки» занимают четвертое место в чемпионате Италии.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
ФК Рома
Жозе Моуринью
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 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
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 Милан 12 8 2 2 25-13 26
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 Рома 12 8 1 3 16-11 25
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 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
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 Интер 12 8 0 4 25-17 24
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 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
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 Торино 12 5 2 5 12-14 17
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 Монца 12 3 1 8 11-21 10
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 Специя 12 2 3 7 10-22 9
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 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
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 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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4.11 22:45
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 - : -
5.11 17:00
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 - : -
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 - : -
5.11 22:45
Милан – Специя
 - : -
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Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
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Наполи

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Мортен Юльманн

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